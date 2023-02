Stand: 25.02.2023 17:29 Uhr Schauspieler Waltz: Streaming-Industrie agiert wie "Pornografen"

Der 66-jährige Schauspieler und Oscar-Preisträger Christoph Waltz spielt in der neuen Amazon-Serie "The Consultant" einen Unternehmensberater. In einen Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" vom Sonnabend hat er die Streaming-Industrie scharf kritisiert. Statt Kreativität und Qualität zu fördern, habe sich die Branche dem Publikum in den vergangenen Jahren nur auf den Schoß geschmissen - wie "Drogenhändler und Pornografen". Es herrsche die bedingungslose Unterordnung unter die ökonomischen Erwartungen. | Sendebezug: | 25.02.2023 15:00 | NDR Kultur