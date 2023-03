Stand: 04.03.2023 09:52 Uhr Schauspieler Tom Sizemore mit 61 Jahren gestorben

Der US-Schauspieler Tom Sizemore ist tot. Er starb am Freitag in einem kalifornischen Krankenhaus, teilte sein Sprecher Charles Lago nach übereinstimmenden US-Medienberichten mit. Sizemore spielte in Steven Spielbergs preisgekröntem Kriegsdrama "Der Soldat James Ryan" an der Seite von Tom Hanks und Matt Damon mit. Weitere Rollen hatte er unter anderem in "Black Hawk Down", "Pearl Harbor", "True Romance", "Red Planet", "Natural Born Killers" oder "The Secret Man". | Sendebezug: | 04.03.2023 09:50 | NDR Kultur