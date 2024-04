Stand: 07.04.2024 09:32 Uhr Schauspieler Peter Sodann im Alter von 87 Jahren gestorben

Der Schauspieler, Regisseur und Theaterintendant Peter Sodann ist tot. Er starb am Freitag im Alter von 87 Jahren in Halle an der Saale, wie seine Familie am Sonntag mitteilte. Zuvor hatte die "Mitteldeutsche Zeitung" berichtet. Einem breiten Publikum wurde er als grummeliger "Tatort"-Kommissar bekannt, den er zwischen 1992 und 2007 spielte. Sodann stammte aus dem sächsischen Meißen, wo er als Sohn eines Arbeiters geboren wurde. Er studierte an der Leipziger Theaterhochschule. Nebenbei leitete Sodann ein Kabarett, das 1961 wegen eines als konterrevolutionär befundenen Programms aufgelöst wurde. Wegen staatsfeindlicher Hetze wurde Sodann verhaftet. Neun Monate saß er in der DDR im Gefängnis, später bespitzelte ihn die Stasi. | Sendebezug: | 07.04.2024 09:20 | NDR Kultur