Stand: 27.04.2020 17:10 Uhr - NDR 1 Radio MV

Schauspieler Otto Mellies ist gestorben

Der Schauspieler Otto Mellies ist tot. Er starb am Sonntag im Alter von 89 Jahren, wie seine Künstleragentur am Montag unter Berufung auf seine Familie mitteilte. Axel Seitz erinnert an den Schauspieler.

Otto Mellies gehörte ein halbes Jahrhundert zum Ensemble des Deutschen Theaters in Berlin. 1931 in Pommern geboren, stand er seit 1956 in zahlreichen Inszenierungen auf der Bühne. Seine Theaterkarriere begann Mellies nach dem Zweiten Weltkrieg in Schwerin. An der Staatlichen Schauspielschule wurde er zwischen 1947 und 1949 unter anderem von Lucie Höflich ausgebildet. Sein erstes Engagement erhielt er als 18-Jähriger am Mecklenburgischen Staatstheater.

Bekannt aus "Kabale und Liebe" und "Halt auf freier Strecke"

Bis zu seinem Wechsel an das Deutsche Theater hatte Mellies auch Engagements in Neustrelitz, Stralsund und Rostock. Neben seiner Bühnenarbeit profilierte er sich auch als Film- und Fernsehschauspieler, unter anderem in den DEFA-Filmen "Kabale und Liebe" sowie "Minna von Barnhelm". Für seine Rolle in dem Film "Halt auf freier Strecke" von Andreas Dresen wurde Mellies 2012 mit dem Deutschen Filmpreis geehrt - für die beste Leistung in einer Nebenrolle. Zuletzt war der 1931 geborene Schauspieler im vergangenen November zu sehen - im ARD-Tatort "Das Leben nach dem Tod" aus Berlin.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 27.04.2020 | 17:00 Uhr