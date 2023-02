Stand: 08.02.2023 13:04 Uhr Schauspieler McKellen sieht Intimitätskoordinatoren kritisch

"Gandalf"-Darsteller Ian McKellen sieht sogenannte Intimitätskoordinatoren für Sexszenen am Filmset kritisch. Diese unterstützen Regie und Schauspieler bei der Umsetzung intimer Szenen, um sicherzustellen, dass die Szenen in einem sicheren Rahmen entstehen. McKellen könne sich durchaus vorstellen, dass es Situationen gebe, in denen eine solche Rolle hilfreich sei, sagte der 83-Jährige in einem BBC-Podcast. "Aber warum kann der Regisseur das nicht tun?", fragte der Brite. Zuvor hatte Schauspieler Sean Benn gesagt, diese Koordinatoren könnten die Spontaneität von Sexszenen verderben. Schauspielerinnen wie Rachel Zegler und Jameela Jamil hatten daraufhin in den sozialen Medien die Bedeutung von Intimitätskoordinatoren betont. Emma Thompson lobte deren Einsatz am Set als "fantastischsten Gewinn". | Sendebezug: | 08.02.2023 18:30 | NDR 2