Stand: 16.12.2023 08:27 Uhr Schauspieler Matthew Perry starb an "akuter Wirkung von Ketamin"

Der aus der Kultserie "Friends" bekannte Schauspieler Matthew Perry ist nach Behördenangaben an den Folgen des Betäubungsmittels Ketamin gestorben. Laut Gerichtsmedizin war Perrys Tod ein Unfall. "Friends"-Star Matthew Perry ist nach Angaben der zuständigen Gerichtsmedizinbehörde von Los Angeles an den Auswirkungen des Narkosemittels Ketamin gestorben. Hinzu seien unter anderem Ertrinken, eine Herzkrankheit und die Auswirkungen eines Mittels zur Behandlung von Opioid-Abhängigkeiten gekommen, hieß es in einem nun veröffentlichten Bericht. Der Tod sei ein Unfall gewesen. | Sendebezug: | 16.12.2023 14:40 | NDR Kultur