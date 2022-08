Stand: 25.08.2022 11:18 Uhr Schauspieler Johannes Hegemann erhält Boy-Gobert-Preis 2022

Der mit 10.000 Euro dotierte Boy-Gobert-Preis für den schauspielerischen Nachwuchs an Hamburger Bühnen geht an Johannes Hegemann. Der 25-Jährige, 1996 in Jena geboren und in Zürich aufgewachsen, ist seit 2020/21 Ensemblemitglied am Thalia Theater. Er beeindrucke durch seine unaufdringliche Vielseitigkeit, so die Jury unter Vorsitz des Schauspielers Burghart Klaußner: "Da ist zum einen diese Schlaksigkeit - seine Lässigkeit und Jungenhaftigkeit gehören der jeweiligen Figur und kommen in unterschiedlichen Schattierungen daher." Andererseits verfüge er über eine auffallende physische Vehemenz."