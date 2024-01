Stand: 05.01.2024 13:31 Uhr Schauspieler Hendrik Arnst mit 73 Jahren gestorben

Der deutsche Schauspieler Hendrik Arnst ist tot. Er verstarb am Dienstag im Alter von 73 Jahren nach einer kurzen schweren Krankheit, wie die Berliner Volksbühne mitteilte. Arnst wurde am 7. Mai 1950 in Weimar geboren und gehörte von 1994 bis 2012 fest zum Ensemble der Volksbühne. Zudem war er in zahlreichen Film- und Fernseh-Produktionen wie dem "Tatort", "Polizeiruf" und dem Kriegsdrama "Duell - Enemy at the Gates" zu sehen. Vor seinem Engagement an dem Berliner Theater am Rosa-Luxemburg-Platz hatte der Darsteller zwischen 1969 und 1972 die Schauspielschule Ernst Busch in der Hauptstadt absolviert. Es folgten Engagements an Theatern in Anklam, Aachen und Mannheim. Arnst werde bei einer Seebestattung im engsten Familienkreis beigesetzt, teilte die Volksbühne mit. | Sendebezug: | 05.01.2023 16:30 | NDR Kultur