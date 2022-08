Stand: 09.08.2022 16:45 Uhr Schauspieler Heinz Behrens im Alter von 89 gestorben

Der Schauspieler Heinz Behrens ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Das berichtet der MDR. Bekannt wurde Heinz Behrens vor allem durch zahlreiche Rollen im DDR-Fernsehen zwischen 1960 und 1990. Nach seinem Studium in Halle an der Hochschule für Theater in Musik Anfang der 50er Jahre war er unter anderem in Rostock, Erfurt und Dessau engagiert. Im Fernsehen war er in einigen Polizeirufen sowie in den Schwänken um "Maxe Baumann" zu sehen. Nach der Deutschen Einheit konzentrierte er sich wieder auf das Theater und unternahm Tourneen beispielsweise mit Heidi Kabel, für die er auch bei ihrer Abschiedstournee 1998 Regie führte.