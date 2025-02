Stand: 21.02.2025 11:56 Uhr Schauspieler Friedrich-Wilhelm Junge gestorben

Der Schauspieler Friedrich-Wilhelm Junge ist tot. Wie der Theaterkahn Dresden mitteilte, starb der 86-Jährige am Donnerstag nach kurzer schwerer Krankheit. Junge wurde 1938 in Schwerin geboren und machte dort auch sein Abitur. Nach Abschluss seines Schauspielstudium 1960 war er unter anderem an den Theatern in Rudolstadt, Plauen sowie Dresden engagiert. Außerdem war er in einigen DEFA-Filmen zu sehen, zum Beispiel in "Die vertauschte Königin". 1988 gründete Junge das "Dresdner Brettl", dessen Künstlerischer Leiter er bis 2005 war. | Sendebezug: 21.02.2025 12:15 | NDR Kultur