Stand: 31.10.2023 12:54 Uhr Schauspieler Elmar Wepper im Alter von 79 Jahren tot

Der Schauspieler Elmar Wepper ist tot. Das bestätigte seine Agentin der "Deutschen Presseagentur". Wie die "Bunte" zuvor berichtete, sei Schauspieler am Dienstagmorgen plötzlich umgekippt, Ursache sei ein Herzversagen. Elmar Wepper wurde 79 Jahre alt. Der am 16. April 1944 in Augsburg geborene Künstler gehörte zu den bekanntesten und populärsten Darstellern des Deutschen Fernsehens. | Sendebezug: | 31.10.2023 13:40 | NDR Kultur