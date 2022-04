Stand: 29.04.2022 13:49 Uhr Schauspieler Daniel Day-Lewis wird 65 Jahre alt

Sir Daniel Michael Blake Day-Lewis, besser bekannt als Daniel Day-Lewis, feiert am 29. April seinen 65. Geburtstag. Der irisch-britische Film- und Theaterschauspieler hatte sich 2017 aus dem Filmgeschäft zurückgezogen. Zu seinen bekanntesten Filmen zählen "Mein wunderbarer Waschsalon", "Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins", "Zeit der Unschuld" und "Gangs of New York". Day-Lewis ist der bislang einzige Schauspieler, der drei Oscars als bester Hauptdarsteller erhalten hat - für seine Rollen in "Mein linker Fuß", "There Will Be Blood" und "Lincoln".