Schau mit Werken von Felix Nussbaums Ehefrau Felka Platek in Osnabrück

Zum 125. Geburtstag der Künstlerin Felka Platek präsentiert das Felix-Nussbaum-Haus Osnabrück von Sonntag an bis zum Jahresende eine Sonderausstellung zum Leben und Werk der Malerin. Die aus Polen stammende Platek begann nach dem Ersten Weltkrieg in Berlin ihre künstlerische Ausbildung. 1924 lernte sie Felix Nussbaum kennen. Ende 1932 zog das Paar nach Italien, emigrierte 1935 nach Belgien. Ab März 1943 lebten sie in einem Versteck in Brüssel. Am 20. Juni 1944 verhafteten die Nationalsozialisten Felka Platek und Felix Nussbaum, deportierten sie nach Auschwitz und ermordeten sie.