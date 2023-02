Stand: 09.02.2023 07:15 Uhr Scharfe Kritik an Roger Waters nach Rede vor UN-Sicherheitsrat

Pink-Floyd-Mitgründer Roger Waters hat mit einer Rede vor dem UN-Sicherheitsrat zum Ukraine-Krieg scharfe Kritik auf sich gezogen. Russland hatte Waters darum gebete, dort zu erscheinen. In seiner Video-Ansprache forderte Waters US-Präsident Biden, Russlands Präsident Putin und den ukrainischen Präsidenten Selenskyj auf, einem Waffenstillstand in der Ukraine zuzustimmen. Außerdem verurteilte er die Invasion der Ukraine durch Russland mit Nachdruck, kritisierte aber auch den Westen: "Der russische Einmarsch in die Ukraine war nicht unprovoziert", so Waters. Sendebezug: | 09.02.2023 06:25 | NDR Kultur