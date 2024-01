Stand: 07.01.2024 14:29 Uhr Satirepreis Göttinger Elch geht an Karikaturisten Greser & Lenz

Der Satirepreis Göttinger Elch geht in diesem Jahr an das Karikaturisten-Duo Greser & Lenz. Achim Greser und Heribert Lenz werden für ihre scharfen politischen Karikaturen und ihren unbequemen Blick auf die Gesellschaft ausgezeichnet, teilte die Stadt Göttingen am Sonntag mit. Ab dem 21. Januar wird eine Ausstellung im Alten Rathaus von Göttingen Werke zeigen, die die Vielseitigkeit und den kritischen Geist von Greser & Lenz widerspiegeln. Die Zeichner wurden mit ihren Arbeiten unter anderem für das Satiremagazin "Titanic" und die "FAZ" bekannt. | Sendebezug: | 07.01.2024 14:15 | NDR Kultur