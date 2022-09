Stand: 28.09.2022 18:22 Uhr Sasha Marianna Salzmann bekommt Hermann-Hesse-Literaturpreis

Sasha Marianna Salzmann erhält den Hermann-Hesse-Literaturpreis für den Roman "Im Menschen muss alles herrlich sein". Das 2021 veröffentlichte Werk erzählt die Geschichte von Müttern und fremd gewordenen Töchtern aus der Ukraine von den 1970er-Jahren bis 2017. Salzmann gehe in dem Buch in bestechenden und einfühlsamen Bildern "mitten hinein in die Dilemmata migrantischer und postmigrantischer Biografien", urteilte die Jury. | Sendebezug: | 29.09.2022 09:05 | NDR Kultur