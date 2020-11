#SangUndKlanglos: Was bleibt, wenn die Kultur schweigt? Unter dem Hashtag #SangUndKlanglos protestieren Künstlerinnen und Künstler gegen die Schließungen von Kultureinrichtungen.

"20 Minuten Stille" - das ist der Name einer Aktion, die zeigen soll, was bleibt, wenn Kulturschaffen immer weiter eingeschränkt wird und Auftritte nicht mehr möglich sind. Unter dem Hashtag #SangUndKlanglos wollen Künstlerinnen und Künstler heute ab 20 Uhr gegen die Schließungen von Kultureinrichtungen protestieren, indem sie bewusst schweigen. Initiiert wurde "20 Minuten Stille" durch die Münchner Philharmoniker und das Bündnis #AlarmstufeRot.

In allen verfügbaren Medien und auf allen Kanälen soll dann geschwiegen werden, in vorab aufgezeichneten Videos oder bei Live-Auftritten - bei denen allerdings nichts zu hören sein wird. Mit dabei sind auch das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, die staatskapelle Berlin und die Bayrische Staatsoper.

"Ich werde nichts mehr wollen, als Musik zu machen"

Und auch norddeutsche Musikerinnen und Musiker aus verschiedenen Bereichen wollen so ihren Unmut über das Kultur-Verbot ausdrücken. Der Hamburger Pianist Alexander Krichel will mitmachen und sich wie bei einem Konzert an seinen Flügel setzen: "Ich glaube, dass ich in mir mit der Musik verbunden sein werde. Es ist etwas ganz Neues. Wenn ich im Anzug vor dem Steinway sitze, werde ich nichts mehr wollen, als ihn zu berühren und Musik zu machen. Das ist genau der Punkt: Wir Musiker haben das Bedürfnis, Kunst zu machen und mit unserem Publikum zu teilen - und wir können es nicht. Ich bin gespannt, was diese 20 Minuten mit mir machen."