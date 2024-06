Stand: 26.06.2024 07:27 Uhr Sandra Hüller und Ilker Çatak eingeladen zur Oskar-Akademie

Schauspielerin Sandra Hüller und Regisseur Ilker Çatak können der Oscar-Akademie beitreten. Sie zählen zu den 487 Filmschaffenden, die von der Academy of Motion Picture Arts and Sciences in diesem Jahr als neue Mitglieder eingeladen werden. Wie der Verband am Dienstag (Ortszeit) mitteilte, stehen 19 Oscar-Preisträger und Vertreter aus 57 Ländern auf der Liste. Der Weg in die Akademie führt über eine Oscar-Nominierung oder andere besondere Verdienste um den Film. Es gibt mehr als ein Dutzend Sparten, darunter Regie, Kamera, Schnitt, Drehbuch, Schauspiel oder Musik. Die neuen Mitglieder dürfen in Zukunft bei der Vergabe der Oscars mit abstimmen. | Sendebezug: | 26.06.2024 06:30 | NDR Kultur