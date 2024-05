Stand: 31.05.2024 10:09 Uhr Sandra Hüller plant Science-Fiction Film mit Ryan Gosling

Schauspielerin Sandra Hüller wird einen Film mit Hollywood-Star Ryan Gosling drehen. Hüllers Management bestätigte einen Bericht des Magazins "Deadline". Demnach soll die 46-Jährige an der Seite von Gosling in einer Verfilmung des Science-Fiction-Romans "Der Astronaut" (Originaltitel "Project Hail Mary") von Andy Weir zu sehen sein. Ein Mann wacht darin in einem Raumschiff auf und weiß nicht, wie er dorthin gelangt ist. Er ist auf einer Mission zur Rettung der Menschheit. Hüller ist außerdem ab dem 25. Juli in der DDR-Komödie "Zwei zu eins" in den Kinos zu sehen. | Sendebezug: | 31.05.2024 09:40 | NDR 2