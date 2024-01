Stand: 18.01.2024 14:15 Uhr Sandra Hüller für zwei BAFTA-Awards nominiert

Schauspielerin Sandra Hüller ist bei den Awards der British Film Academy (BAFTA) gleich zwei Mal nominiert - zum einen als beste Hauptdarstellerin im französischen Justizdrama "Anatomie eines Falls", zum anderen als beste Nebendarstellerin im britischen Historiendrama "The Zone of Interest" von Jonathan Glazer. Ob sie einen Preis bekommt, entscheidet sich am 25. Februar, wenn die BAFTAs vergeben werden. Für Hüller geht die Erfolgsserie damit weiter. Schon bei den Europäischen Filmpreisen gewann Hüller die Auszeichnung als beste Schauspielerin. Für die Golden Globes war sie nominiert, gewann aber keinen Preis. Auch für eine Oscar-Nominierung (Bekanntgabe am 23. Januar) werden ihr Chancen eingeräumt. | Sendebezug: | 18.01.2023 16:30 | NDR Kultur