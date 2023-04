Stand: 11.04.2023 09:07 Uhr Salzburger Osterfestspiele mit Tanz und Elektro erfolgreich

Die Osterfestspiele Salzburg haben mit der künstlerischen Erweiterung des Programms Erfolg verzeichnet. Der künstlerische Leiter Nikolaus Bachler hatte erstmals Tanz und elektronische Musik ins Programm genommen, um das von Herbert von Karajan 1967 gegründete Klassik-Festival neu auszurichten. Das war erfolgreich: Die Einnahmen seien so hoch gewesen wie seit dem Jubiläumsjahr 2017 nicht mehr, teilten die Veranstalter am Montag mit. An den zehn Festspieltagen seien 23.000 Karten verkauft worden, die Auslastung habe bei 84 Prozent gelegen.