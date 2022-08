Stand: 28.08.2022 07:26 Uhr Saisonstart am Ohnsorg Theater mit dem Stück "Dat Hörrohr"

Am Sonntag startet das Hamburger Ohnsorg Theater mit dem Stück "Dat Hörrohr" aus dem Jahr 1955 in die neue Spielzeit. Der klassische Bauernschwank von Karl Bunje über den schwerhörigen Opa Meiners war an der niederdeutschen Bühne zuletzt in der Saison 2006/2007 zu sehen. Inszeniert wird das Stück von Frank Grupe; zum Schauspielensemble gehören Wolfgang Sommer, Oskar Ketelhut, Erkki Hopf, Beate Kiupel und Birte Kretschmer.