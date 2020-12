Zauberhaftes Mecklenburg und sagenhafte Seenplatte Stand: 31.12.2020 11:54 Uhr Ritter, Räuber, Riesen, Unterirdische oder Drachen – sie alle waren einmal in Mecklenburg zu Hause. Davon berichten viele Sagen, die unsere Vorfahren sich früher erzählt haben und die wir heute nur noch in Büchern finden.

von Rainer Schobeß

Eine Sage handelt oft von fantastischen Ereignissen. Aber immer spielt sie an einem ganz bestimmten Ort, den wir heute noch kennen. Sie erklärt, wie ein See oder ein Höhenzug entstanden ist. Sie erzählt, wie eine Stadt zu ihrem Namen kam. Oder sie führt uns vor Augen, wie verwunschen Wald und Flur früher gewesen sind.

AUDIO: Mecklenburger Sage: Unterirdische in Plau (3 Min)

Buchtipp Sagen und Märchen von der Mecklenburgischen Seenplatte

Hrsg. von Gundula Hubrich-Messow

Husum Verlag

Seiten: 127 Seiten

ISBN: 978-3-89876-970-9

Preis: 6,95 Euro

Reicher Sagenschatz aus Mecklenburg

Da leben Nixen im Glambecker See, die von den Menschen nicht gestört werden wollen. Da verwandelt ein altes Weib bei Dargun sich in einen dreibeinigen Hasen. Bei Malchow hausen Zwerge, in den Lalchower Tannen spukt ein wilder Hund, und bei Sabel saust der wilde Jäger Jenn durch die Lüfte. Reich ist der Sagenschatz, der rund um die Mecklenburgische Seenplatte gehoben wurde. Im 19. und 20. Jahrhundert haben Volkskundler die alten Erzählungen gesammelt. Diese Sagen von der Seenplatte öffnen ein Fenster in längst vergangene Zeiten als Mecklenburg noch ganz verzaubert war.

