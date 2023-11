Stand: 24.11.2023 07:53 Uhr Nina Chuba zweimal mit Preis für Popkultur ausgezeichnet

Gleich in zwei Kategorien wurde die Sängerin Nina Chuba beim Preis für Popkultur ausgezeichnet: als "Lieblingskünstler*in" und in der Sparte "Lieblingsalbum". Damit setze sie sich gegen Stars wie Peter Fox und Cro durch. Peter Fox erhielt dafür zusammen mit Inéz von der Jury den Preis "Lieblingssong" für den Titel "Zukunft Pink". Chuba, die früher in der Kinderserie "Die Pfefferkörner" zu sehen war, hatte mit ihrem Song "Wildberry Lillet" 2022 die Spitze der deutschen Single-Charts erobert. Zum siebten Mal wurde der Preis für Popkultur in Berlin vergeben. | 24.11.2023 07:50 | NDR Kultur