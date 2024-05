Stand: 28.05.2024 12:43 Uhr Sabrina Schmohl erhält Kirsten-Boie-Preis für Kinderliteratur

Die Autorin Sabrina Schmohl erhält für ihr Kinderbuch-Manuskript "Bodhi, Joe und ein Dorf voller Geister" den Kirsten-Boie-Preis 2024. Das teilte die Hamburger Literaturstiftung am Dienstag in Hamburg mit. Neben der Preissumme von 5.000 Euro erhält die Autorin für ihr Manuskript einen Verlagsvertrag bei Oetinger. In dem Manuskript geht es um ein Braunkohlegebiet und die damit verbundene Umsiedlung eines Dorfes. Das Förderstipendium des Kirsten-Boie-Preises 2024 erhält Wiebke Strank für ihr Romanmanuskript "Der alte Mann, das Meer und ich". Die Preise werden am 20. Juni im Literaturhaus Hamburg übergeben. | Sendebezug: 28.05.2024 19:00 | NDR 90,3