Musiker protestieren gegen Festhalten an Roth

Im SWR-Symphonieorchester gibt es Protest gegen die Entscheidung, am designierten Chefdirigenten François-Xavier Roth festzuhalten. Nach einem Bericht der Badischen Zeitung heißt es in einem Brief von 48 Orchestermitgliedern, man werde die Entscheidung des SWR akzeptieren, sie aber nicht unterstützen. Roth war wegen Vorwürfen um sexuelle Belästigung in die Kritik geraten.