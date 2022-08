Stand: 03.08.2022 07:38 Uhr SHMF: Konzert von Martin Grubinger am 4. August fällt aus

Der Schlagzeuger Martin Grubinger kann krankheitsbedingt nicht wie geplant am 4. August in der Wunderino Arena in Kiel beim Schleswig-Holstein Musik Festival auftreten. "Wir bedauern diesen kurzfristigen Ausfall und wünschen Martin Grubinger von Herzen, dass er schnell wieder fit ist", so SHMF-Intendant Christian Kuhnt. "Wir sind froh, dass Martin Grubinger und sein großes Team bereit sind, die aufwändige Percussion Show im nächsten Jahr, am 17. Juli 2023, am gleichen Ort nachzuholen." Bereits erworbene Karten behalten ihre Gültigkeit; bei Fragen steht die Ticket-Hotline 0431 237070 bereit.