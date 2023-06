SHMF-Intendant: "Das Festival muss der Star sein" Stand: 20.06.2023 13:16 Uhr Viele Open Air Festivals stehen vor einem schwierigen Sommer: Steigende Preise, Spontanität beim Kartenkauf, die Nachfrage nach den ganz großen Namen. Wie sieht es beim Schleswig-Holstein Musik Festival aus? Einem der größten Festivals in Europa. Ein Gespräch mit dem Intendanten Christian Kuhnt.

Herr Kuhnt, viele Open Air Festivals haben es in diesem Sommer schwer - wie sieht es bei den Klassikfestivals aus?

Christian Kuhnt: Ich habe Schwierigkeiten mit dem Begriff Klassikfestivals. Wir selbst begreifen uns als Musikfestival, und ich glaube, das ist auch gut, die Musik nicht in irgendwelche Kartons zu packen und dann ein Label draufzumachen. All diejeningen, die offen und bereit sind, Grenzen zu überschreiten - die tun sich im Moment vielleicht ein bisschen leichter, weil auch unser Publikum nicht nur eine musikalische Stilrichtung hört. Es gibt einige, die favorisieren vielleicht Rockmusik oder Schlager und lassen sich durch das Schleswig-Holstein Musik Festival zur Klassik verführen. Das ist letztendlich auch unser großes Ziel. Wir selbst spüren eine große Euphorie, auch eine Aufgeschlossenheit und sind in Bezug auf Kartenvorverkauf tatsächlich schon über "Vor-Corona-Niveau" und reiben uns ein bisschen ungläubig die Augen.

Wieso ungläubig?

Kuhnt: Weil wir hochgradig verunsichert waren durch die Pandemie - die hat uns ernorm herausgefordert. Wir mussten immer wieder Wege finden - auch gemeinsam mit dem Publikum - Zugänge zu schaffen, damit wir Musik erlebbar machen konnten. Jetzt haben wir den furchtbaren Krieg in der Ukraine. Der dient ja auch nicht unbedingt dazu, dass man unbeschwerter durchs Leben geht. Aber Kunst und Kultur spielen in solchen Zeiten sicher auch eine große Rolle: Wir können Seelentröster sein. Wir bringen die Menschen, die sich kritisch, wenn nicht sogar feindselig gegenüberstehen, zusammen. So kann man auch mal zwei Stunden die Musik feiern und die emotionale Tiefe und Stärke spüren.

Ein aktuelles Phänomen, das die Musikbranche beschäftigt: Während die großen Namen extrem gut ziehen, bleiben kleinere Konzerte eher leer. Gibt es das Problem auch bei den SHMF-Veranstaltungen?

Kuhnt: Wir haben die letzten Jahre intensiv daran gearbeitet, uns von sogenannten Headlinern zu verabschieden. Also den Stars, die man als großes Festival vermeintlich braucht. Wir verabschieden uns zwar nicht komplett von denen - aber wir ordnen sie diesem starken Begriff Schleswig-Holstein Musik Festival unter. Mein Kollege, der hier fürs Marketing zuständig ist, sagt immer: Das Festival muss der Star sein! Auch wenn man Künstlerinnen und Künstler vielleicht nicht kennt, den Namen noch nie gehört hat oder bei dem Programm ein paar Fragezeichen auftauchen, kommt man vielleicht doch aus Neugierde und aufgrund der großen Verbundenheit dem Kulturveranstalter gegenüber. Das fällt uns als starker Marke zugegebenermaßen leichter als kleineren Veranstaltern. Ich sehe auch, dass die kulturelle Grundversorgung es wahnsinnig schwer hat. Da gibt es sicherlich viele Gründe. Es ist heute ein bisschen schwieriger, das Publikum dazu zu motivieren, auch im November noch rauszugehen, als das noch vor 2020 der Fall war. Wir selbst können uns im Moment nicht beklagen. Wir sind sicher nicht vergleichbar mit vielen anderen Festivals, weil wir von Anfang an in die Breite der Gesellschaft und auch in die Fläche des Landes gegangen sind. Das schafft auch Nahbarkeit.

Sie haben also keine Sorgen beim Blick auf die Kartenverkäufe?

Kuhnt: Die Kartenverkäufe sind außerordentlich gut, wir sind jetzt schon bei einer Auslastung von etwa 85 Prozent. Das ist ein Wert, den wir sonst oft am Ende des Festivals erreicht haben. Wir sind aber auch nicht abhängig von Abonnenten. Ich weiß, dass viele in der Pandemie ihre Abonnements gekündigt haben und sich jetzt ihre Veranstaltungen eher zielgerichtet aussuchen. Tatsächlich ist es ein Manko, dass wir alle das Publikum erst mal aufmerksam machen müssen auf die tollen Programme, die wir anbieten. Das fällt nicht allen leicht. Da haben wir als Schleswig-Holstein Musik Festival sicher auch ein Alleinstellungsmerkmal, weil wir tatsächlich in diesem Land sehr präsent sind. Wir haben auch den Vorteil, dass wir von Anfang ein Netzwerk von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern aufgebaut haben. Das hilft dabei, dass man sich mit dem Festival identifiziert, also auch diese ganz große Nähe spürt. Das ist vielleicht auch ein Geheimnis, dass wir mit einer Art Familie agieren. Und gerade in solchen Zeiten rückt man in der Familie zusammen.

Weitere Informationen Elbjazz 2023 - Videomitschnitte Eine Auswahl an Konzerten des Elbjazz-Festivals 2023 wurde von ARTE Concert und NDR Kultur aufgezeichnet und ist nun online. mehr

Gerade in diesen Zeiten ist es meiner Meinung nach ganz wichtig, auch auf die kleinen Perlen hinzuweisen. Das müssen wir alle zusammen machen. Denn tatsächlich sehe ich die leeren Theater oder Konzertsäle außerhalb der Metropolen mit Sorge. Dabei passiert so viel tolles - auch außerhalb der Leuchttürme. Vielleicht sollten wir allem mal eine Karte mehr kaufen, als wir das gewohnt sind. Damit das vielfältige und bunte Kulturleben Deutschlands auch erhalten bleibt.

Steigende Kosten, Personalmangel. Das geht also alles spurlos an Ihnen vorbei?

Kuhnt: Nein, das trifft uns auch mit voller Wucht! Wir verwandeln in der Regel ja Reithallen, Scheunen und Kuhställe in Konzertorte. Das bedeutet, dass ein großer technischer Aufwand notwendig ist, um Bedingungen zu schaffen, in denen man Musik machen kann. Diese Kosten sind wirklich durch die Decke gegangen. Dafür haben wir auch noch keine Lösung, weil wir nicht einfach die Eintrittspreise in gleicher Höhe erhöhen können. Wir spielen ja nicht nur in den Metropolen, sondern auch im ländlichen Raum, wo es eine deutlich größere Preissensibilität gibt. Da sind wir echt in einem Dilemma. Wir glauben auch nicht, dass sich das so schnell entspannt. Wir haben in diesen Zeiten auch unsere Netzwerke nochmal neu geordnet. Wir müssen gucken, wie wir da mittelfristig rauskommen. Im Moment können wir manches zum Beispiel durch die guten Ticketvergleiche ausgleichen. Aber wir haben auch echte Sorgen.

Wie gehen Sie denn damit um?

Kuhnt: Wir scheuen die Herausforderungen nicht. Die hohen Kosten sind ein Problem von vielen, die wir über die Jahre bewältigt haben. Wir haben teilweise sehr heiße Sommer gehabt, die uns an die Grenzen der Belastbarkeit geführt haben. Dann hatten wir wiederum sehr kühle Sommer. Ein Sommerfestival in Norddeutschland ist immer mit Herausforderungen verbunden. Deswegen sind wir jetzt nicht erschrocken. Wir müssen aber umdenken und vielleicht auch von dem einen oder anderen liebgewonnenen verabschieden. Aber wir haben ein so tolles Team auch von Enthusiasten, sodass wir sicher sind, dass wir die Zukunft außerordentlich positiv gestalten können. Und dass wir weiter die gute Musik zu den Menschen bringen.

Das Interview führte Anina Pommerenke.