Stand: 18.04.2025 16:10 Uhr Ryan Gosling stößt mit "Starfighter" zur "Star Wars"-Kinowelt

Der kanadische Schauspieler Ryan Gosling ("Barbie", "La La Land", "The Fall Guy") wird im neuen Kinofilm aus der "Star Wars"-Fantasywelt die Hauptrolle spielen. Das gaben die Veranstalter von Lucasfilm eines "Star Wars"-Events am Freitag in Japans Hauptstadt Tokio bekannt. Der Film solle den Namen "Starfighter" tragen, Regie US-Regisseur Shawn Levy übernehmen. Das Abenteuer solle einige Jahre nach "Der Aufstieg Skywalkers" von 2019 handeln. Die Dreharbeiten sind für Herbst 2025 geplant. Das Abenteuer soll in den USA am 31. Mai 2027 (am Memorial Day) im Kino starten. 2026 wird Gosling im Sci-Fi-Film "Project Hail Mary" an der Seite von Sandra Hüller zu sehen sein. | Sendebezug: 18.04.2025 16:30 | NDR 2