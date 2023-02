Stand: 14.02.2023 08:30 Uhr "Rust"-Dreharbeiten werden fortgesetzt - Doku über Hutchins

Nach dem tödlichen Schuss auf die Kamerafrau Halyna Hutchins sollen die im Herbst 2021 eingestellten Dreharbeiten für den Film "Rust" in diesem Frühjahr fortgesetzt werden. Neben Regisseur Joel Souza werde auch Alec Baldwin als Produzent und Schauspieler wieder dabei sein, teilte das Produktionsteam mit. Hutchins (42) war auf einer Filmranch in Santa Fe (New Mexico) im Oktober 2021 tödlich verletzt worden. Neben dem Western soll gleichzeitig eine Dokumentation über Leben und Werk der getöteten Kamerafrau gedreht werden.