Russland: Höchstgericht beschließt Auflösung der NGO Memorial Stand: 28.12.2021 16:33 Uhr Die russische Nichtregierungsorganisation Memorial setzt sich seit Jahrzehnten für die Einhaltung der Menschenrechte in Russland ein - jetzt hat das Oberste Gericht in Moskau ihre Auflösung beschlossen.

Ein Gespräch mit der Direktorin der Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen, Susanne Schattenberg. Sie ist Erstunterzeichnerin einer gemeinsamen Erklärung von mehr als 60 Osteuropa-Expertinnen und -Experten gegen die zwangsweise Auflösung von Memorial.

Frau Schattenberg, hatten Sie mit der Entscheidung gerechnet? Wie schockiert sind Sie über das Urteil?

Susanne Schattenberg: Damit war leider zu rechnen. Das ist leider eine ungute Tradition, dass die Richter - hier war es eine Richterin - eigentlich immer dem Staatsanwalt folgen. Das ist trotzdem schockierend, weil es einen gewissen Endpunkt setzt an die Menschenrechtsarbeit in Russland.

Zum Hintergrund: Warum dieser "Liquidierungsantrag"? Worum geht es hier offiziell und inoffiziell?

Schattenberg: Offiziell geht es darum, dass Memorial 2016 verurteilt wurde, sich als ausländischer Agent zu bezeichnen, weil sie Gelder aus dem Ausland beziehen und das auf den eigenen Publikationen nicht entsprechend gekennzeichnet haben. Publikation vor 2016 wurden nicht mit den entsprechenden großen Stempeln ausgezeichnet, die gleich am Anfang prangen müssen. Das hat jetzt der Staat zum wiederholten Mal beanstandet. Tatsächlich geht es wohl darum, dass diese Organisation dem Staat, zumindest rechten Kräften im Kreml, ein Dorn im Auge ist, weil die Aufarbeitung des Stalinismus vorangetrieben wird. Das steht einem sehr glamourösen, geschönten Bild, das von der Geschichte der Sowjetunion verbreitet wird, im Wege. Es wird immer wieder der Finger in die Wunde gelegt, weil es immer noch Menschenrechtsverstöße in Russland gibt. Es werden auch die politischen Gefangenen betreut und letztlich wird eine sehr aktive Jugendarbeit betrieben und es wird dafür gesorgt, dass die Jugendlichen weiterhin von den Verbrechen des Stalinismus erfahren.

Der Memorial-Vorsitzende hat angekündigt, seine Organisation wolle zunächst bei nationalen Gerichten Berufung einlegen. Wenn nötig, werde man auch vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ziehen. Wenn es aber tatsächlich zur Auflösung kommen sollte, was bedeutet das für Russland?

Schattenberg: Das ist sicherlich eine Katastrophe, weil damit das Gewissen oder so eine letzte Instanz einfach wegbricht, also die letzten Mahner, die immer wieder versucht haben gegenzusteuern gegen Geschichtsklitterung, gegen zu viel Großmachtsfantasien und einen ungesunden Patriotismus. Für die Organisation selbst ist es auch schwierig, weil sie ein riesiges Archiv hat, ein riesiges Wissen. Die Frage ist, was mit den ganzen Experten passiert, die sich dort versammelt haben. Natürlich gibt es Szenarien, dass versucht wird die sehr wichtige Sammlung des Archivs von politisch Verfolgten zur Zeit der Sowjetunion wieder auf die regionalen Organisationen zu verteilen, die Datenbanken ins Ausland zu verlagern, sich überhaupt auf das ausländische Netzwerk zu verlassen, weil es Memorial auch in vielen anderen Staaten - unter anderem auch in in Deutschland - gibt. Aber das ist schon eine gewaltige Zäsur, wenn Memorial selber nicht mehr in Russland aktiv sein könnte.

Das Archiv umfasst ungefähr 3,5 Millionen Lebensgeschichten von Menschen, die unter anderem Opfer des Staatsterrors geworden sind. Abgesehen von diesem Archiv, was hieße die Auflösung von Memorial für die Menschenrechte Russlands im Hier und Jetzt?

Schattenberg: Morgen steht noch ein zweiter Prozess an, in dem es um die Menschenrechtsorganisation von Memorial geht, die die aktuellen Menschenrechtsfälle betreut. Das wäre ein großer Schlag für diese aktuelle Arbeit. Letztlich hieße das, dass das niemand mehr legal betreiben kann, dass jede Form von Organisation solcher Arbeit unmöglich wird und dass nur noch Einzelpersonen sich um solche Fälle kümmern können.

Rechnen Sie morgen auch mit dem Schlimmsten?

Schattenberg: Ja, damit ist zu rechnen. Erstaunlich ist, dass es gestern eine neue Wendung gab, dass sich der russische Veteranenverband offenbar auch an die Staatsanwaltschaft mit dem gleichen Ziel gewendet hat: dass Memorial liquidiert werden muss, weil sich angeblich in dieser Liste der 3,5 Millionen Terroropfer 19 Personen befinden, die mit den Nazis kollaboriert haben. Erstens ist das eine unglaubliche Geschichte, die offenbar der reinen Verunglimpfung dient und zum anderen zeigt, dass auch in der Gesellschaft die Stimmung gegen Memorial geschürt wird.

Was für ein Signal sendet das heutige Urteil in Richtung Westen?

Schattenberg: Ein verheerendes, denn es wird sehr wohl in Russland wahrgenommen, wie stark der Westen diesen Prozess begleitet und auf das Ergebnis schaut. Es wird zum einen das Signal gesendet, dass es eigentlich egal ist, was der Westen in diesem Fall von Russland denkt, und es auch egal ist, wenn man hier weitere Kanäle der Kommunikation und der Zusammenarbeit einfach unterbricht. Nach dem Motto: Wir können auch ohne euch, wir sind ein anderer Staat, bei uns zählen andere Werte, nämlich Patriotismus. Das wird damit begründet, dass Memorial angeblich faschistischen Kollaborateuren Vorschub leisten würde, was absurd ist, weil sie genau das Gegenteil machen.

Das Gespräch führte Alexandra Friedrich.

