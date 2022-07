Stand: 07.07.2022 09:13 Uhr Russischer Star-Regisseur Serebrennikow eröffnet Theaterfestival von Avignon

Das Theaterfestival in Avignon eröffnet heute seine 76. Ausgabe. Den Startschuss im traditionellen Ehrenhof des Papstpalasts gibt der russische Starregisseur Kirill Serebrennikow mit seiner Tschechow-Inszenierung "Der Schwarze Mönch". Der 52-Jährige werde auch anwesend sein, teilten die Organisatoren am Mittwoch mit. Serebrennikow gehört zu den Stammgästen des Festivals. Zuletzt war von ihm dort 2019 "Outside" zu sehen, jedoch nicht in seinem Beisein. Er wurde 2017 in Russland verhaftet und unter Hausarrest gestellt. Das Festival dauert dieses Jahr bis zum 26. Juli. Auf dem Programm stehen 46 Stücke.