Stand: 11.01.2023 13:38 Uhr Russische Jury-Vorsitzende von Kinderbuchpreis zurückgetreten

Die russische Vorsitzende der Jury des angesehenen Hans-Christian-Andersen-Preises für Kinder- und Jugendliteratur ist nach Ärger um ihre Ernennung zurückgetreten. Anastassija Archipowa habe ihren Rücktritt als Jury-Präsidentin für den Preis 2024 eingereicht, teilte die zuständige Organisation, das in Basel ansässige International Board on Books for Young People (Ibby), mit. Der Hans-Christian-Andersen-Preis wird alle zwei Jahre vergeben und gilt als eine der wichtigsten internationalen Auszeichnungen für Kinder- und Jugendliteratur. | Sendebezug: | 11.01.2023 14:15 | NDR Kultur