Stand: 06.02.2023 17:25 Uhr Rushdie leidet nach Attentat unter Schwierigkeiten zu Schreiben

Nach dem Attentat auf Salman Rushdie leidet der Autor noch immer körperlich und mental. Das teilte er in einem Interview mit dem «New Yorker» mit. Rushdie war Mitte August angegriffen und schwer verletzt worden. Auch das Schlafen falle ihm nicht leicht, ebenso das Tippen, da er das Gefühl in einigen Finger verloren habe, so Rushdie. Auch das Schlafen falle ihm nicht immer leicht, sagte Rushdie weiter. Ihm gehe es ansonsten aber gut, so Rushdie.Seit Jahrzehnten wird er von religiösen Fanatikern verfolgt. Wegen des Romans «Die satanischen Verse» hatte der damalige iranische Revolutionsführer Ajatollah Chomeini im Jahr 1989 aufgerufen, Rushdie zu töten.

6.02.2023 17:18 | NDR Kultur