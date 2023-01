Stand: 09.01.2023 12:12 Uhr Rundes Theater in Coburg nach Vorbild des Shakespeare Theatre

In Coburg entsteht auf dem ehemaligen Gelände eines Güterbahnhofs ein Theater in runder Bauweise. Als Eröffnungstermin ist der September 2023 anvisiert, so ein Sprecher der Stadt. Dann beginnt die Theaterspielzeit 2023/24. Die runde Bauweise des Globe-Theaters orientiert sich am Vorbild etwa des Londoner Globe Theatre, das durch Aufführungen von Shakespeare-Werken weltberühmt wurde. Die Stadt fühlt sich mit England verbunden: Das Herzogshaus Sachsen-Coburg und Gotha ist mit dem britischen Königshaus verwandt. | Sendebezug: | 09.01.2022 16:35 | NDR Kultur