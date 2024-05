Stand: 15.05.2024 15:10 Uhr Rund 100 Museen in Niedersachsen und Bremen bei Aktionstag dabei

Mehr als 100 Museen in Niedersachsen und Bremen beteiligen sich an diesem Sonntag, dem 19. Mai, am Internationalen Museumstag. Neben Führungen und teils freiem Eintritt erwarteten die Besucher kreative Mitmach-Aktionen, informative Podcasts, kulinarische Museumsfeste und vieles mehr, teilte der Museumsverband für Niedersachsen und Bremen mit. Alle Aktionen werden in der Museumsdatenbank unter www.museumstag.de gesammelt und stehen online zur Verfügung. Der Internationale Museumstag wird in Deutschland zum 47. Mal gefeiert. | Sendebezug: 15.05.2024 16:40 | NDR Kultur