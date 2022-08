Stand: 11.08.2022 08:24 Uhr Ruhrtriennale 2022 startet in Bochumer Jahrhunderthalle

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) eröffnet am Donnerstagabend in der Bochumer Jahrhunderthalle die Ruhrtriennale 2022. Die 20. Auflage des Festivals der Künste findet bis zum 18. September in den vier Revierstädten Bochum, Duisburg, Essen und Gladbeck statt. Vor dem Festakt in der Jahrhunderthalle besucht Wüst mit Nordrhein-Westfalens Kultur- und Wissenschaftsministerin Ina Brandes (CDU) an selber Stelle die Premiere des Musiktheaterstücks "Ich geh unter lauter Schatten". Das Programm steigt an acht Spielstätten - meist Industriedenkmälern - der vier Städte.