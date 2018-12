Stand: 21.12.2018 16:31 Uhr

Rückblick: Das Theaterjahr 2018 von Katja Weise

Selten haben so viele Künstlerinnen und Künstler politisch Stellung bezogen wie in diesem Jahr, nicht nur auf, sondern auch abseits der Bühne. Die #MeToo-Debatte, das Erstarken rechtspopulistischer Kräfte in Europa, die Schwäche der EU: All diese Themen haben ihren Niederschlag gefunden. Zumal in einem Jahr, in dem das Ende des Ersten Weltkrieges sich zum hundertsten Mal jährte. Und damit auch die Novemberrevolution, die in Deutschland mit dem Matrosenaufstand in Kiel begann.

Mit dem Publikum unterwegs

"Neunzehnachtzehn" haben Robert Habeck, im Hauptberuf Bundesvorsitzender der Grünen, und seine Frau Andrea Paluch ihr Projekt schlicht genannt. Das Publikum geht dabei nicht nur auf eine Zeitreise, sondern ist tatsächlich in Kiel unterwegs, wird Teil der Inszenierung. Nah dran sein am Zuschauer, die sogenannte vierte Wand aufheben, das ist nach wie vor ein Bestreben der Theatermacher. Und so gehen sie in die Stadt, sprechen die Menschen direkt an, spiegeln über historische Stoffe die aktuellen Debatten.

Wer sind wir? Was wollen wir? Wo stehen wir? Wohin treiben wir? Karin Beier, Regisseurin und Intendantin des Hamburger Schauspielhauses hat gleich in zwei prominent besetzten Shakespeare-Inszenierungen in diesem Jahr ihr Unwohlsein auf die Bühne gebracht - mit Joachim Meyerhoff als Shylock in "Der Kaufmann von Venedig" und Edgar Selge als "König Lear". Diese tiefe Verunsicherung spiegelt sich in vielen Spielplänen, am Hamburger Thalia Theater beispielsweise kam "Hexenjagd" heraus, jenes Stück, das Arthur Miller unter dem Eindruck der Kommunistenverfolgungen der McCarthy-Ära schrieb.

Theatermacher beziehen Position

Gegenhalten, nicht nur Fragen stellen, sondern: Position beziehen. Im November ist an vielen Theatern die "Europäische Republik" ausgerufen worden. Immer mehr Regisseure und Schauspieler - darunter Ulrich Matthes - engagieren sich auch abseits der Bühne für Toleranz und ein friedliches Miteinander auf nationaler und internationaler Ebene. Matthes betont: "Für mich ist es selbstverständlich, politisch zu sein. Gerade in einer Situation wie jetzt, wo es eine demokratiefeindliche Partei im Bundestag gibt, habe ich umso mehr das Gefühl, mich äußern zu müssen."

Die großen Geschichten

Wie sind wir geworden, was wir sind? Die Götter haben längst abgedankt oder gehen - wie in Thorleifur Örn Arnarssons von der isländischen Sagensammlung "Edda" inspirierten Inszenierung - dem Untergang entgegen. Im November erhielt der in Reyjkavik geborene Regisseur für seine am Schauspiel Hannover entstandene "Edda" den Theaterpreis "Faust". Arnarsson: "Das sind die großen Geschichten. Und die sind da, damit wir uns als Individuen, aber auch als Gesellschaft, in einer reflektierten Art und Weise erkennen. Es ist wichtig, dass wir Räume und Geschichten haben, die uns etwas über uns selbst erzählen können."

Chris Dercon sogt für den größten Aufreger

Viele existentielle Themen, viel Unruhe. Für den größten "Aufreger" dürfte in der Szene - wie schon im Vorjahr - jedoch Chris Dercon gesorgt haben. Nach nicht einmal einem halben Jahr warf der heftig kritisierte Volksbühnen-Intendant im April überraschend früh das Handtuch. Kurz danach sagte er in London, er sehe sich nicht als Opfer, aber: "Es gab viele Hürden und wir haben Fehler gemacht, aber hey, das gehört zu einer ersten Spielzeit dazu. Aber der Politiker hat versprochen, dass ich nicht mal eine Saison bekomme. So läuft das. Man kann nichts gewinnen von Politikern."

Vom Theater lernen

Aber die Politik kann manchmal vom Theater lernen. Das bewies der britische Dramatiker Simon Stephens beim Festakt "175 Jahre Thalia Theater". Auf der politischen Bühne, so Stephens, hätten korrupte Erzähler sich der Geschichte bemächtigt, die Geschichten seien in die Hände von Bastarden gefallen: "Ich fühle mich als Europäer, weil ich diese Geschichte liebe. Ich liebe die Geschichte von den Beatles im Star Club, die von Brahms und Mendelssohn. Ich bin Teil dieser europäischen Geschichte. Sie macht mich aus. Aber es ist eine Geschichte, die wir versäumt haben zu erzählen, und deshalb ist es uns nicht gelungen, die Menschen dazu zu bringen, an etwas zu glauben, was sie nicht sehen können."

