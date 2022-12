Rückblick 2022 aus Religion und Gesellschaft: Zeit des Dazwischen Stand: 29.12.2022 09:22 Uhr Florian Breitmeier schaut in seinem Kommentar am Jahresende auf die Lage der großen christlichen Kirchen, den Krieg in der Ukraine, den Skandal bei der documenta. Und auf Tabu-, Ein- und Dammbrüche.

von Florian Breitmeier

Das alte Jahr geht, das neue kommt. Zeit für einen Rück- und Ausblick - auch mit Blick auf das Themenfeld Religion und Gesellschaft. Für die großen christlichen Kirchen im Land waren die vergangenen Monate ja gewiss nicht einfach.

Der Missbrauchsskandal beschäftigt die Kirchenleitungen weiterhin, die Kritik der Betroffenen reißt nicht ab, ebenso wenig wie der Strom der Menschen, die die Kirchen verlassen. Florian Breitmeier schaut in seinem Kommentar am Jahresende aber auch den Krieg in der Ukraine und den Skandal bei der diesjährigen documenta.

2022: Ein herausforderndes Jahr - 2023 wird ebenfalls rau

Wir leben in merkwürdigen Zeiten. In Zeiten des Dazwischen. Das zu Ende gehende Jahr war ein besonders herausforderndes und das neue Jahr wird es nicht weniger sein. Vielleicht wird uns gerade in den Tagen zwischen den Jahren bewusst, dass wir den Lauf der Zeit nicht einfach aufhalten können. So sehr wir uns das zwischenzeitlich auch wünschen. Da ist was gewaltig im Fluss. Nicht nur temporär. Und im rauen Strom dieser Zeiten kommen wir uns manchmal wie Schiffbrüchige vor.

Brüche gab es ja viele in diesem Jahr: Tabubrüche, Einbrüche, Dammbrüche. Man denke nur an einen machtversessenen russischen Präsidenten, an dessen Brüche des Völkerrechts und die Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die seine Soldaten in einem Nachbarland begehen. Klare Worte des russisch-orthodoxen Patriarchen dagegen, dass in diesem Krieg Christen von Christen getötet werden, russische Granaten orthodoxe Kathedralen zertrümmern? Fehlanzeige. Stattdessen ein unsägliches und erbärmliches Schauspiel klerikaler Macht.

2022: Wärmestrom der Solidarität für Geflüchtete

Und dennoch erleben wir in diesen merkwürdigen Zeiten auch einen Wärmestrom der Solidarität - nicht nur, aber eben auch in den Kirchengemeinden hierzulande bei der Hilfe für die Geflüchteten und für die Menschen in der Ukraine.

Diese Hilfsbereitschaft gilt auch für die jüdischen Gemeinschaften und zahlreiche Moscheegemeinden. Die Bereitschaft zum Spenden ist in diesen Krisenzeiten besonders groß. Und ohne dieses Engagement drohte an vielen Stellen der soziale Zusammenbruch - man denke nur an die Tafeln, die Bedürftige mit Lebensmitteln versorgen.

Mitgliederzahlen der beiden großen Kirchen schrumpfen 2022

Ein Trend blieb ungebrochen: Bei ihren Mitgliederzahlen mussten die beiden großen Kirchen auch in diesem Jahr massive Einbrüche verzeichnen. Mehr als 640.000 getaufte Christinnen und Christen traten aus. Erstmals sank damit die Zahl der Kirchenmitglieder hierzulande unter die Marke von 50 Prozent.

Mag es an einer kühlen Kosten-Nutzen-Kalkulation liegen, die sich für das austrittswillige Mitglied nicht mehr rechnet, an der schleppenden Aufarbeitung des Missbrauchsskandals in beiden Kirchen und mangelnder persönlicher Verantwortungsübernahme oder schlichtweg am säkularem Zeittrend, gebrochen ist die Austrittswelle noch lange nicht. Im Gegenteil. Aber ob eine Gesellschaft dadurch reicher wird, wenn die Kirchen jedes Jahr finanziell ärmer und damit personell schwächer werden, das muss bezweifelt werden. Denn es gibt nicht wenige Menschen in diesem Land, denen keiner helfen würde, wenn es die Kirchen nicht tun: in Sozialstationen, Werkstätten, Flüchtlingsunterkünften.

Dammbruch auf documenta in Kassel: Abbruch wäre besser gewesen

Ein eklatanter Dammbruch ereignete sich dieses Jahr auf der documenta in Kassel. Dass antisemitische Stereotype auf Bildern im Rahmen einer internationalen Kunstschau in Deutschland zeitweise öffentlich gezeigt wurden, hat nicht nur das Vertrauen vieler Jüdinnen und Juden in die viel zitierte Wachsamkeit gegen Antisemitismus erschüttert. Die wachsweichen Erklärungen der Veranstalter und aus der Politik verschlimmerten die Lage zusätzlich. Ein Abbruch der Kunstschau wäre die bessere Alternative gewesen.

2023: Blick nach vorn - ohne blinden Optimismus

So bleibt am Ende eines schwierigen Jahres der kritische Blick zurück und zugleich der hoffnungstrotzige Blick nach vorn. Kein blinder Optimismus ist das Gebot der Stunde, aber eben auch keine resignierende Weltuntergangsstimmung, wonach ohnehin alles keinen Sinn mehr habe. In einer Zeit der Brüche mag die Sehnsucht zumindest nach einer zwischenzeitlichen Unterbrechung groß sein. Damit kommen unweigerlich wieder die Religionen ins Spiel.

Für den 2019 verstorbenen Theologen Johann Baptist Metz lautete die kürzeste Definition von Religion dann auch Unterbrechung. Wer eine zermürbende Dauerschleife, eine schier ausweglos erscheinende Situation durch ein bewusstes Innehalten zumindest zeitweise unterbricht, hat noch nicht die Lösung aller Probleme gefunden, aber vielleicht einen wichtigen Zwischenschritt gemacht, um durch eine neue Perspektive einen zuversichtlicheren Blick zu gewinnen. Selten war das so wichtig wie in diesen Zeiten.

