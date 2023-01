Stand: 08.01.2023 13:48 Uhr Rostocker Zentrum für "Verfemte Musik" feiert 15-jähriges Bestehen

Das Zentrum für "Verfemte Musik" an der Rostocker Hochschule für Musik und Theater (HMT) feiert am 27. Januar, dem Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus, sein 15-jähriges Bestehen. Geplant ist ein umfassendes Programm mit Konzerten, Vortrag und Zeitzeugengespräch, wie die Hochschule mitteilte. Ziel des Zentrums sei es, die Komponistinnen und Komponisten der Moderne, die Opfer der Gewaltherrschaft des NS-Regimes wurden, in der Öffentlichkeit wieder bekannt zu machen und ihre in Vergessenheit geratenen Werke zu spielen, erklärte die HMT.

| Sendebezug: | 08.01.2022 16:35 | NDR Kultur