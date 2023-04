Stand: 05.04.2023 08:32 Uhr Rostocker Festivalpremiere: "Spielfeld Volkstheater"

Der "Volkstheatersommer 2023" wartet in einer Werfthalle mit zwei Musicals, einer Operette und zwei Philharmonischen Konzerten auf. "Mit dem "Spielfeld Volkstheater" starten wir ein neues Format, das künftig jedes Jahr als Höhepunkt vor den großen Ferien das Theater und die Jugend der Stadt zusammenführt", betonte Intendant Ralph Reichel am Dienstag. Am 11. Mai ist Premiere für "Herr der Fliegen", einem Stück mit 22 jungen Leuten nach William Goldings Roman. Ab 12. Mai gibt es im Ateliertheater das Stück "Siri! Wer bin ich", ab 17. Mai "Amerika" nach Franz Kafka. | 05.04.2023 19:30 | NDR 1 Radio MV

