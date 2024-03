Stand: 19.03.2024 13:50 Uhr Rostocker Bachtage mit sechs Konzerten

Die diesjährigen "Bachtage Rostock" bieten vom 11. bis 13. Oktober sechs Konzerte und einen Gottesdienst. Der Bachverein Rostock wird das Programm am Donnerstag auf seiner Webseite veröffentlichen. Gleichzeitig starte der Ticket-Vorverkauf, hieß es. Eröffnet werden soll das Festival mit Johann Sebastians Bachs h-Moll-Messe in der Nikolaikirche. Weitere Festival-Spielstätten sind der Barocksaal und die Universitätskirche. Der Gottesdienst soll in der Dorfkirche Rethwisch gefeiert werden. | Sendebezug: | 19.03.2024 13:10 | NDR Kultur