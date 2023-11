Stand: 14.11.2023 07:35 Uhr Rostocker Autorin Wahl für "22 Bahnen" ausgezeichnet

Caroline Wahl ist für ihren Roman "22 Bahnen" mit dem Buchpreis Familienroman 2023 der Stiftung Ravensburger Verlag geehrt worden: Die in Rostock lebende Autorin erhielt die Urkunde für die mit 15.000 Euro dotierte Auszeichnung in der Berliner Landesvertretung Baden-Württemberg. Der Roman der 28-Jährigen sei "bemerkenswert reif und ein Buch von beeindruckender sprachlicher Kraft und Präzision", sagte Literaturkritiker Uwe Wittstock in seiner Laudatio. | Sendebezug: | 14.11.2023 07:35 | NDR Kultur