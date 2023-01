Stand: 30.01.2023 12:20 Uhr Rostocker Ausstellung erinnert an deportierte Jüdin Berthie Philipp

Eine Ausstellung im Max-Samuel-Haus in Rostock zeigt Dokumente der nach Theresienstadt deportierten Hamburgerin Berthie Philipp (1881-1960) und Skulpturen ihrer Großnichte Marlies Poss. Zusätzlich wolle das Max-Samuel-Haus jüdische Rostocker und Mecklenburger porträtieren, die in Theresienstadt starben oder von dort in Vernichtungslager deportiert wurden, teilte die Stiftung Begegnungsstätte für jüdische Geschichte und Kultur in Rostock am Montag mit. Eröffnung der Schau ist den Angaben zufolge am 2. Februar. Sie läuft bis zum 27. April. | 30.01.2023 14:20 | NDR Kultur