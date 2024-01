Stand: 03.01.2024 07:38 Uhr Rostock: Kulturhistorisches Museum bietet 2024 drei Sonderschauen

Auch mit drei Sonderausstellungen will das Kulturhistorische Museum Rostock 2024 Besucher anlocken. Die Schau "Rostock und Warnow" soll vom 17. März bis zum 16. Juni die historische Beziehung zwischen der Stadt und diesem Fluss erkunden, wie die Stadtverwaltung am Dienstag mitteilte. "Christian I. Louis zu Mecklenburg und ein Bild von der Macht" stehen im Mittelpunkt der zweiten Sonderausstellung vom 7. Juli bis zum 6. Oktober. Gezeigt werden soll laut Mitteilung der Rostocker Große Atlas als einer der drei sogenannten Riesenatlanten, die im 17. Jahrhundert im Verlag des niederländischen Kartografen und Kupferstechers Joan Blaeu entstanden sind. Die Sonderschau "Grafik. Eine Frage der Form - Teil 3. Von Mense bis Scharf" soll ab 25. Oktober 61 Werke von 18 Künstlern der Klassischen Moderne am Anfang des 20. Jahrhunderts von Carlo Mense bis Edwin Scharff präsentieren. | Sendebezug: | 03.01.2024 15:40 | NDR 1 Radio MV