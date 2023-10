Stand: 06.10.2023 16:46 Uhr Rostock: Grundsteinlegung für 16,9 Millionen Euro teuren HMT-Neubau

Für einen Erweiterungsbau der Hochschule für Musik und Theater (HMT) in Rostock ist am Freitag der Grundstein gelegt worden. Der Neubau mit einer Gesamtfläche von 2.063 Quadratmetern soll im Sommer 2025 fertig werden. Die Erweiterung sei nötig, da die Kapazität des 2001 von der HMT bezogenen, früheren Katharinenstifts nur für 400 Studierende ausreiche, die Zahl der Studierenden jedoch auf 550 angewachsen sei und in absehbarer Zeit auf 600 anwachsen solle, hieß es. Nach Angaben der Staatlichen Bau- und Liegenschaftsverwaltung in Mecklenburg-Vorpommern sind Gesamtbaukosten in Höhe von 16,9 Millionen Euro geplant. | Sendebezug: | 06.10.2023 15:15 | NDR Kultur