Rona Ludin: "Wenn Neugier entsteht, haben wir alles richtig gemacht" Stand: 15.05.2025 16:12 Uhr Seit 2022 gehört Rona Ludin zur Leitung des Figurentheaters Osnabrück und treibt gemeinsam mit ihrem Kollegen Florian Rzepkowski die programmatische und organisatorische Weiterentwicklung des Hauses voran.

Wer das Figurentheater Osnabrück in den letzten Monaten besucht hat, hat vielleicht gespürt, dass hier ein frischer Wind weht - programmatisch, künstlerisch und organisatorisch. Eine der treibenden Kräfte dahinter ist Rona Ludin. Die Hannoveranerin studierte Szenische Künste an der Universität Hildesheim, war nach ihrem Bachelor zunächst fünf Jahre lang Regieassistentin an den Städtischen Bühnen Osnabrück, im Anschluss als Freiberuflerin tätig.

Seit 2022 bildet sie gemeinsam mit Florian Rzepkowski die Doppelspitze des Figurentheaters Osnabrück. Aktuell plant sie den Spielplan für das Frühjahr 2026 und begleitet die laufenden Gastspiele, wie das des französischen Théâtre Gudule, das Ende Mai mit dem Open-Air-Stück Raus aus dem Stall den Stadtraum bespielen wird.

Was hat Dich dazu bewogen, die Leitung des Figurentheaters mit zu übernehmen?

Rona: Ich bin im August 2022 mit in die Leitung des Figurentheaters eingestiegen. Zu diesem Zeitpunkt war ich als freiberufliche Produktionsleiterin tätig und habe mich über die Möglichkeit gefreut, wieder mehr selbst gestalten und entwickeln zu können. Insbesondere die künstlerischen Aufgaben reizen mich, aber auch die Form des Figurentheaters in allen seinen Facetten kennenzulernen macht jeden Tag Freude. Zudem haben wir durch die Arbeit in dem kleinen Team, das wir sind, nahezu keine Hierarchien und alle die Möglichkeit, uns mit unseren Stärken einzubringen und Ideen umzusetzen.

Wie hat sich das Figurentheater Osnabrück unter deiner Leitung verändert oder weiterentwickelt?

Rona: Mit meinem Einstieg in die Theaterleitung hat sich das Leitungsteam verdoppelt, wodurch wir programmatische Veränderungen - insbesondere die Hinwendung zu einem zeitgenössischeren Spielplan - gemeinsam gezielter umsetzen konnten. So konnten wir das Gastspielangebot erweitern und neue Gruppen einladen. Gleichzeitig ist es uns gelungen, die Drittmittelfinanzierung zu erhöhen, was nicht nur meinen Vertrag entfristet, sondern auch eine zusätzliche Stelle für Öffentlichkeitsarbeit ermöglicht hat. Das entlastet unser kleines Team spürbar und schafft mehr Raum für künstlerische Arbeit.

Was wüscht du dir in Bezug auf das Publikum? Welche Wirkung soll das Figurentheater bei euren Besucherinnen und Besuchern entfalten?

Rona: An erster Stelle wünsche ich mir, dass unser Publikum eine gute Zeit bei uns verbringt und idealerweise einen Impuls mitnimmt, der in den Alltag nachwirkt. Besonders schön ist es, wenn sich Besucherinnen und Besucher - ob bewusst oder unvoreingenommen - auf neue Spielformen einlassen, etwa auf Material- oder Objekttheater, und am Ende mit einem erweiterten Bild vom Figurentheater unser Haus verlassen. Wenn daraus die Neugier entsteht, sich auch auf Stücke einzulassen, unter denen man sich zunächst wenig vorstellen kann, dann, finde ich, haben wir alles richtig gemacht.

Das Interview führte Jennifer Philipp