Roman "Stella": Takis Würger nimmt Kritik gelassen von Alexander Solloch

Heftig steht der junge Schriftsteller und "Spiegel"-Reporter Takis Würger in der Kritik - und er stellt sich ihr. Vor gut drei Wochen begann in den Feuilletons die große Diskussion um seinen neuen Roman "Stella". In unserem Programm war die auf realer Grundlage erzählte Geschichte einer Jüdin, die während des Zweiten Weltkriegs andere Juden an die Gestapo verrät, "Buch des Monats" und wurde "Am Morgen vorgelesen" - viele andere Kritiker verrissen den Roman als Kitsch, als leichtfertige Geschichtsschmonzette, als "Ärgernis" und "Vergehen". Was macht diese Vehemenz eigentlich mit dem Autor selbst? Gestern Abend war das in der Braunschweiger Buchhandlung Graff zu beobachten, wo Würger in der NDR Kultur Reihe "Autoren lesen" vor knapp 200 Zuschauern seinen Roman vorstellte.

Takis Würger probierts mal mit Gelassenheit. Die Kritik, die Kontroverse, die Polemik - er habe sie zur Kenntnis genommen. Mehr, meint er, sollte man doch eigentlich nicht dazu sagen müssen.

"Ich hab diesen Roman in die Zeit 1942 hineingeschrieben, in die Diktatur, in der es keine freie Meinungsäußerung gab, und heute ist das anders, Gott sei Dank", erklärt der Schriftsteller und fügt hinzu: "Das schließt mit ein, dass Leserinnen und Leser und Kritikerinnen und Kritiker über einen Roman sagen dürfen, was sie wollen. Ich glaube, das ist gut. Es ist nicht die Aufgabe eines Schriftstellers, das dann zu verteidigen. Dieser Roman muss sich nicht verteidigen. Und wenn irgendjemand meint, meine Sätze seien zu kurz, dann kann ich damit leben." Das Publikum antwortet mit allgemeinem Gelächter.

Ist der Erzähler ein Alter Ego?

Das also wäre alles? Hier bin ich, da ist die Kritik, und seht nur, wie sie an mir abprallt? Das Publikum spürt schnell, dass es so einfach wohl doch nicht ist, spendet bei jeder Gelegenheit (und öfter) aufmunternden Beifall und herzliches Lachen, das irgendwie zu entlasten scheint.

Würger spielt unablässig mit dem Lederarmband seiner Uhr, er möchte im Gespräch mit Moderatorin Ulrike Sárkány, der Leiterin der NDR Kultur Literaturredaktion, gern schnell weg von den Fragen nach der Rezeption, hin zu seinen Figuren, seinem jungen Erzähler Friedrich beispielsweise, der 1942 die sichere Schweiz verlässt und nach Berlin an die Kunstakademie geht, wo er schließlich Stella, die jüdische "Greiferin", kennenlernt.

"Ich erzähle die Geschichte eines jungen Mannes, der hermetisch abgeriegelt von der Liebe aufwächst und plötzlich aus einer ländlichen Gegend in der Schweiz in eine ganz große Stadt kommt und sich in eine Frau verliebt", stellt Takis Würger fest. "Ich will Ihnen nicht zu nahe treten, aber ist das ein Alter Ego?", will Ulrike Sárkány wissen. Takis Würgers Antwort: "Also, ich komme aus Niedersachsen, habe auch keine Ahnung von Kunst, kann wirklich nicht zeichnen und habe, um diese Figur besser beschreiben zu können, lange Zeichenunterricht genommen: in Hamburg. Es waren finstere Stunden."

"Es hat weh getan!"

Die aber waren natürlich längst nicht so bitter wie die Stunden nach den ersten Verrissen. "Es hat weh getan", räumt Würger irgendwann ein und ergänzt: "Es waren harte Wochen". Aber auch im Rückblick, sagt er, würde er nichts anders machen: "Ich habe nachgedacht: Darf ich als 33-jähriger nichtjüdischer Deutscher eine Geschichte schreiben, die in der Zeit der Shoah spielt? Und ich habe das Glück gehabt, im vergangenen Jahr zweieinhalb Monate in Tel Aviv verbringen und fast jeden Tag zuhören zu dürfen, wie mir ein Auschwitz-Überlebender, ein Mann mit dem Namen Noah Klieger, sein Leben erzählt hat. Und Noah hab ich gefragt: Darf ich, der Deutsche, der Nachfahre von Tätern, so ein Buch schreiben? Und Noah hat gesagt: 'Warum denn nicht?'"

Ob er es juristisch durfte, könnte noch die Gerichte beschäftigen: Die Erben der realen Stella Goldschlag machen ihre Persönlichkeitsrechte geltend. Dazu mag sich Takis Würger gar nicht äußern, das sei jetzt Sache der Juristen, und bei denen des Hanser-Verlags fühle er sich in guten Händen - auch bei den Lesern und Buchhändlern, von denen er ganz überwiegend Zustimmung erfahre. 700 Mails habe er in den letzten Wochen bekommen, nur acht seien "hasserfüllt" gewesen - er hätte, so Würger, mit weit mehr gerechnet nach der ersten Welle der Kritik.

Von 16-Jährigen auf der Straße erkannt

"Erklären Sie sich selber eigentlich auch die Schärfe der Kritik damit, dass Sie so ein Siegertyp sind, dass Sie als junger Mann schon so viel Erfolg gehabt haben? Alles läuft glatt, Sie sehen gut aus", bohrt Moderatorin Ulrike Sárkány weiter.

"Das mag sein. Ich habe den Eindruck, Sie machen sich mehr Gedanken über die Kritiker als ich", lautet die Antwort Takis Würgers. "Aber es ist neu für mich, dass ich jüngst in einem Café saß und es haben sich zwei 16-jährige Mädchen umgedreht und meinten: 'Sind Sie dieser Schriftsteller?'"

Takis Würger muss selbst lachen und probierts mal mit Gelassenheit.

