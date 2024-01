Stand: 25.01.2024 08:13 Uhr Rolling Stones erstmals seit elf Jahren für Brit Award nominiert

Die Rolling Stones haben auf ihre alten Tage noch einmal eine Nominierung bei den Brit Awards erhalten. Die Rockband, die vergangenes Jahr ihr Album "Hackney Diamonds" veröffentlicht hatte, ist in der Kategorie "Alternative/Rock Act" nominiert. Um die begehrte Auszeichnung konkurriert die Band um Sänger Mick Jagger (80) mit den Britpoppern Blur und deutlich jüngeren Kollegen Bring Me The Horizon, Young Fathers und Yussef Dayes. | Sendebezug: | 25.01.2024 08:30 | NDR 2