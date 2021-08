Stand: 06.08.2021 11:05 Uhr Rolling Stones: Schlagzeuger Watts verpasst US-Tournee

Der 80-jährige Schlagzeuger Charlie Watts der Rolling Stones kommt doch nicht mit auf die US-Tournee seiner Band. Er habe sich kurzfristig einer Operation unterziehen müssen, die zwar erfolgreich verlaufen sei. Dennoch solle er sich schonen, zitierte ein Sprecher des Musikers die britische Rockband. Die Rolling Stones setzen die wegen der Pandemie unterbrochene US-Tournee "No Filter" am 26. September in St. Louis fort. Für Watts springt nun als Ersatz Steve Jordan ein, der bereits mit Gitarrist Keith Reichards bei dessen Solo-Stücken zusammengearbeitet hat. 2022 feiern die Stones ihr 60. Bandjubiläum.